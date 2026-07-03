Мэра Уфы, подозреваемого во взяточничестве, отпустили из-под домашнего ареста

Суд изменил мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву меру пресечения – из-под домашнего ареста его переводят на запрет определенных действий. Теперь он может свободно передвигаться, но ночью должен возвращаться домой, передает ТАСС со ссылкой на адвоката чиновника.

"Верховный суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя, отменил домашний арест и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, он может свободно передвигаться, но в ночное время с 10 вечера до 6 утра должен приходить домой. Интернет также под запретом, телефон только для связи со следователем и адвокатом", - сообщил защитник мэра.

В конце мая суд оставил без удовлетворения жалобу Мавлиева на действия следователя-криминалиста, расследующего его дело. Градоначальник пожаловался на то, что у него взяли образцы волос принудительно.

Также в мае Мавлиева выписали из больницы, где он провел несколько дней. Госпитализировали находящегося под следствием градоначальника с жалобами на боли в сердце. После выписки Мавлиев вернулся под домашний арест, куда его перевели из СИЗО в апреле.

Мэра подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Мавлиев останется мэром Уфы до вынесения приговора суда.

30 апреля суд заключил Мавлиева под стражу до 11 июля включительно. Градоначальник стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и получении взятки (п.п. "в", "г", "е" ч. 3 ст. 286, ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкортостана. Мэр, по словам его защиты, виновным во вменяемых преступлениях себя не признает.

Следствие считает, что мэр столицы республики "незаконно отчуждал части земельного участка и гаража, входящих в территорию санатория "Радуга", в результате чего государству и обществу причинен существенный ущерб на сумму более 13 млн рублей".

"Также он [Мавлиев] организовал сбор денежных средств от рекламных агентств, выигравших торги на право заключения договоров на размещение рекламных конструкций в г. Уфе, в Фонд социального, культурного и экономического развития на общую сумму более 30 млн рублей. В последующем по его указанию за счет средств, пожертвованных рекламными агентствами, было организовано приобретение в собственность муниципального образования автомобиля представительского класса стоимостью более 21 млн рублей", - сообщили в суде со ссылкой на следствие.

Еще один эпизод в деле мэра связан с получением взятки от юрлица в размере 10 млн руб. за общее покровительство.