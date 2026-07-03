Москвича спасли в институте Склифосовского после тяжелых ожогов от борщевика

В Москве врачи института Склифосовского спасли мужчину с тяжелыми ожогами от борщевика Сосновского.

"Мужчина решил самостоятельно вырвать борщевик, не используя защитную одежду. В результате он получил обширные ожоги рук, шеи и тела и был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Лечение проводилось совместно специалистами токсикологического и ожогового отделений", - сообщили в департаменте здравоохранения мэрии Москвы.

Врачи провели детоксикацию, обработали ожоги и провели перевязки. Выписали пациента в хорошем состоянии.

Медики напомнили, что сок борщевика Сосновского содержит вещества (фуранокумарины), которые резко повышают чувствительность кожи к солнечному свету. В результате даже обычный контакт с растением может привести к покраснению и образованию сильных химических ожогов, включая пузыри.