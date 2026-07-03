Суд освободил из-под стражи девушку, раскурившую кальян на куличе

Суд изменил приговор Ксении Белоусовой – девушка на Пасху раскурила кальян на куличе и опубликовала фото и видео в соцсетях.

Ранее девушку приговорили к трем годам колонии – хотя по статье об оскорблении чувств верующих редко назначают максимальное наказание, суд был суров из-за того, что она совершила правонарушение в период испытательного срока по другому преступлению (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Сегодня президиум Мосгорсуда изменил приговор и освободил Белоусову из-под стражи в зале суда и приговорили к 200 часам обязательных работ.

"Приговор Лефортовского районного суда города Москвы от 12 августа 2025 года, которым Белоусова К.И. осуждена по ч. 2 ст. 228 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательном сроком 3 года, осужденная будет исполнять самостоятельно", - сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.