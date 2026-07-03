Избран новый председатель совета судей Свердловской области

В совете судей Свердловской области был избран новый председатель.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов региона, необходимость в выборах председателя и члена совета судей возникла после назначения Бориса Романова председателем Ярославского областного суда. До назначения именно он возглавлял совет судей Свердловской области.

Новый руководитель был определен на внеочередном заседании совета судей региона. Путем открытого голосования председателем единогласно избрана Ирина Зиновьева, возглавляющая Березовский городской суд.

Также единогласно членом совета судей Свердловской области избрана судья Свердловского областного суда Анастасия Олькова. В завершение участники совета обсудили подготовку к проведению XIII отчетной Конференции судей Свердловской области. Она пройдет 31 июля 2026 года.