Две трети украинцев - за скорейший мирный договор с Россией

Согласно новому опросу, проведенному американской компанией Gallup, 66% украинцев поддерживают переговоры с Россией. За продолжение боевых действий только 24%.

Социологи отмечают, что эти цифры подтверждают тенденцию, наблюдаемую давно. Это радикальное изменение по сравнению с 2022 годом, когда 73% выступали за продолжение военного конфликта и лишь 22% были за его скорейшее завершение путем переговоров.

При этом подавляющее большинство не ожидают быстрого разрешения конфликта. Только 5% украинцев оценивают вероятность скорейшего завершения боевых действий как очень высокую, а 18% согласны с этим в "некоторой степени".

Аналогичная картина и в прогнозах относительно будущих отношений Украины с международными альянсами. Только 30% респондентов полагают, что Украина присоединится к НАТО в течение следующего десятилетия. При этом 49% опрошенных считают, что в ближайшие десять лет Украина станет членом ЕС.

Характерно, что 90% украинцев отказываются участвовать в опросах. Это говорит о скрытом протесте против правящего режима. Это признают и на Украине, где официальные лица периодически говорят о скрытых пророссийских настроениях, с которыми нужно бороться. Перелом в настроениях населения произошел в 2024 году. Украинский политолог Владимир Фесенко называет это "черным ящиком", который в будущем может преподнести большие сюрпризы.