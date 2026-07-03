Силовики задержали екатеринбуржца, стрелявшего по автобусам

В Екатеринбурге задержали 21-летнего местного жителя, стрелявшего по общественному и частному транспорту. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областного СКР.

По версии следствия, в июне текущего года обвиняемый, находясь в квартире дома по улице Лучистой, стал стрелять по автобусам и частным легковым автомобилям из имевшегося у него спортивного инвентаря. В качестве снарядов он использовал металлические шарики диаметром 09 мм. Всего было повреждено четыре автобуса - как городских, так и частных, а также три автомобиля, которым причинен значительный ущерб. Более того, от выстрелов пострадал один из пассажиров автобуса - мужчина 1975 г.р., получивший ранение в область туловища.

"В ходе осмотра мест происшествия применялись криминалистические средства, что позволило обнаружить специальные снаряды, которыми стрелял обвиняемый. Следственно-оперативной группой анализировались записи камер видеонаблюдения, проводились поквартирные обходы, допрашивались потерпевшие, свидетели и непосредственные очевидцы, проводились иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В результате кропотливой работы, удалось выйти на след фигуранта и задержать его в процессуальном порядке", - рассказали в СКР.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу добавили, что задержанным оказался 21-летний ранее не судимый местный житель, работающий электриком в частной компании. Он признался, что 24 июня делал в квартире родственников ремонт. Именно из их окна он и решил пострелять по проезжающему транспорту.

Екатеринбуржцу уже предъявили обвинение по:

ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство общеопасным способом, совершенное из хулиганских побуждений в отношении двух и более лиц";

ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия";

ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений иным общеопасным способом, повлекшее причинение значительного ущерба".

В ближайшее время перед судом будет заявлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз.

