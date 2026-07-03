Силовики задержали екатеринбуржца, стрелявшего по автобусам

03 Июля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем Абрамович приезжал в Киев?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Силовики задержали екатеринбуржца, стрелявшего по автобусам

В Екатеринбурге задержали 21-летнего местного жителя, стрелявшего по общественному и частному транспорту. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областного СКР.

По версии следствия, в июне текущего года обвиняемый, находясь в квартире дома по улице Лучистой, стал стрелять по автобусам и частным легковым автомобилям из имевшегося у него спортивного инвентаря. В качестве снарядов он использовал металлические шарики диаметром 09 мм. Всего было повреждено четыре автобуса - как городских, так и частных, а также три автомобиля, которым причинен значительный ущерб. Более того, от выстрелов пострадал один из пассажиров автобуса - мужчина 1975 г.р., получивший ранение в область туловища.

"В ходе осмотра мест происшествия применялись криминалистические средства, что позволило обнаружить специальные снаряды, которыми стрелял обвиняемый. Следственно-оперативной группой анализировались записи камер видеонаблюдения, проводились поквартирные обходы, допрашивались потерпевшие, свидетели и непосредственные очевидцы, проводились иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В результате кропотливой работы, удалось выйти на след фигуранта и задержать его в процессуальном порядке", - рассказали в СКР.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу добавили, что задержанным оказался 21-летний ранее не судимый местный житель, работающий электриком в частной компании. Он признался, что 24 июня делал в квартире родственников ремонт. Именно из их окна он и решил пострелять по проезжающему транспорту.

Екатеринбуржцу уже предъявили обвинение по:

  • ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство общеопасным способом, совершенное из хулиганских побуждений в отношении двух и более лиц";
  • ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия";
  • ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений иным общеопасным способом, повлекшее причинение значительного ущерба".

В ближайшее время перед судом будет заявлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз.

Теги: Екатеринбург, автобус, стрельба, задержание, обвинение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети