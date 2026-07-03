В России наблюдается ажиотажный спрос на электромобили и гибриды

В России в первом полугодии 2026 года продажи гибридных машин и электрокаров выросли на 91% к тому же периоду прошлого года – до 54,3 тыс. автомобилей, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Доля электрических машин, собранных внутри страны, выросла до 27,3%, передает РИА Новости.

В целом объем проданных новых легковых автомобилей за полгода вырос на 16%, спрос на легкие коммерческие машины падает на 18%, на грузовики – на 9%.

Всего за полгода в стране продано порядка 680 тыс. новых транспортных средств, большая часть из них (63,4%) – отечественного производства или сборки.