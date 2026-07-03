Экс-руководителя отдела продаж издательства "Эксмо" приговорили к условному сроку

В Москве к условному сроку приговорили бывшего руководителя одела продаж издательства "Эксмо" Артема Вахляева*. Его уголовное дело связано с продажей книг, в которых обнаружили пропаганду ЛГБТ**, передает ТАСС.

"Путем частичного сложения наказания окончательно назначить Вахляеву наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 4 года", - сообщили в суде.

Обвинение просило суд приговорить экс-топ-менеджера крупнейшего российского книжного издательства к реальному сроку в четыре года.

*внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

**международное движение ЛГБТ признано российским судом экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ