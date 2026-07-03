В лучшей школе Академического района Екатеринбурга обновят библиотеку

В школе №16 — первой построенной в проекте "Академический" — в течение лета создадут новый современный библиотечно-информационный центр площадью около 450 кв. м.

Работы финансирует фонд "Добрососедство", основанный членом совета директоров АО СЗ "РСГ-Академическое", депутатом Законодательного Собрания Свердловской области Виктором Маслаковым. Стоимость проекта — 36 млн рублей. Непосредственную реализацию проекта и выполнение всех строительных работ берет на себя генеральный застройщик района — АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС").

"Мы планируем завершить все работы до конца лета, чтобы открыть новый библиотечно-информационный центр уже в начале сентября. Помимо комфортного читального зала, проектом предусмотрены места для работы за компьютерами и просторное трансформируемое пространство, которое можно будет использовать для проведения лекций, мастер-классов и многих других мероприятий. Школа №16 растет. Ожидается, что в новом учебном году за парты сядут уже около 2600 школьников. Новое пространство точно будет востребовано как для учебной, так и для внеурочной деятельности", — рассказал Виктор Маслаков.

В библиотечно-информационном центре разместится музей истории Академического района, созданный также в партнерстве с фондом "Добрососедство". Напомним, в прошлом году в Академическом при поддержке фонда началась работа по созданию сети интерактивных музеев в школах, у каждого из которых своя тематика. Фонд выделил на этот проект 7 млн рублей. Так, в школе №133 сделали музей архитектуры. В школе № 19 — музей боевой славы, в школе №123 — музей медицины и санитарии, в школе №181 — музей науки и интеллекта.

Школа №16 по праву считается флагманом образования в Академическом: она регулярно входит в рейтинги лучших школ России и Свердловской области, занимая 164 строчку в топ-500 школ России и шестое место среди школ Екатеринбурга. Высокие академические результаты подтверждает и количество медалистов: из 95 отличников, получивших аттестаты в Академическом районе в 2026 году, 25 — выпускники школы №16.