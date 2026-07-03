Премьер Молдавии подал в отставку

Премьер-министр Молдавии Александру Мунтяну объявил о своей отставке. Он объяснил свое решение тем, что более не видит возможности выполнять свои обязанности, оставаясь верным своим принципам и убеждениям.

Мунтяну возглавил молдавское правительство осенью 2025 года, не продержавшись и года. Отставка последовала за недавним громким скандалом, разгоревшимся вокруг государственного предприятия MoldATSA. Публикации о высоких выплатах руководства и возможных нарушениях вызвали общественный резонанс. В ответ президент Майя Санду призвала к "генеральной чистке" в государственных учреждениях и реформированию системы управления госпредприятиями, намекая на их распродажу в "эффективные частные руки". В скандале фигурировала двоюродная сестра Санду. В результате правящая партия "Действие и солидарность" объявила об исключении нескольких своих членов и потребовала отставок в руководстве государственных предприятий.

Мунтяну 62 года, он окончил МГУ и получил степень магистра в Колумбийском университете. Работал в нацбанке Молдавии и Всемирном банке, входил в руководство Американской торговой палаты в Молдавии. Мунтяну - проевропейский политик, который объявил приоритетом движение республики в ЕС. Недавно он обвинил Россию напряженности в Приднестровье и в Гагаузии.