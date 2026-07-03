Мошенники выманили у уральского пенсионера миллион от имени "Организации Объединенных Наций"

Пенсионер из уральского города Серов лишился почти миллиона рублей из‑за мошенников.

Как сообщили Накануне.RU в городском ОМВД, в конце мая 2026 года мужчина познакомился в мессенджере с женщиной, представившейся "Мэри Анной Ашей". Она рассказала, что якобы находится в Сирии и у нее возникли проблемы с пересылкой долларов в Россию. Аферистка предложила пенсионеру поучаствовать в получении посылки с 100 тысячами долларов, которую якобы отправят на его имя.

Далее в диалог включился некто, назвавшийся "представителем Организации Объединенных Наций экспресс". Под разными предлогами у уральца стали выманивать деньги: сначала потребовали 50 тысяч рублей за посылку, затем порядка 146 тысяч рублей на проверку валюты. Потом заставили перевести еще 85 тысяч рублей, а позже – 450 тысяч рублей якобы для внутреннего расследования.

На часть переводов пенсионер оформил кредит. В дальнейшем мошенники запросили еще 1 250 тысяч рублей, но мужчина смог найти и перевести только 150 тысяч. Лишь после этого он наконец понял, что его обманывают. Попытки добиться возврата денег никакого результата не дали.

Сейчас серовские полицейские пытаются установить причастных к преступлению. В МВД призывают не общаться в мессенджерах, по телефону и лично с неизвестными. Это поможет уберечь деньги и избежать неприятностей.

Напомним, недавно стало известно о новых схемах мошенников, направленных на свердловских ветеранов СВО.