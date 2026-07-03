Кухарук: Надо искоренить поддержку из бюджета Югры тех, кто никак не связан с округом

Губернатор Югры Руслан Кухарук, выступая на последнем заседании думы VII созыва, высказался о рачительном подходе к тратам окружного бюджета. По мнению политика, период заливания средствами всего, чего только хотелось бы, давно уже прошёл.

"Направлять денежные средства тем, кто с Югрой связывает себя даже не местом регистрации, а только лишь одной заявкой, а по факту вообще к Югре не имеет отношения – то, на что мы давно должны были обратить внимание. Некоторые заявители даже умудрялись получать большие выплаты удаленно, вообще не приезжая в ХМАО", - сказал Руслан Кухарук.

По его словам, ранее сами депутаты предлагали проверить, кого власти округа поддерживают бюджетными деньгами.

"Были у вас гипотезы, подозрения, что сегодня мы поддерживаем не жителей Югры. Не тех, кто приехал экономическим потенциалом поддержать наш регион или внести вклад в развитие региона или страны. А тех, кто зачастую даже не приехали, а воспользовался рекламой в социальных сетях, что за небольшую плату сделают так, чтобы вы стали получателем самой большой выплаты в стране", - сказал Кухарук.

Эти сведения распространяют "девушки в хиджабах", уточнил губернатор.

"Задача была поставлена провести аналитику, доказать, что средства уходят не на тех", - сказал Руслан Кухарук.

По словам политика, деньги, которые ранее шли "не на тех", теперь пойдут на поддержку участников специальной военной операции и другие важные цели.

Ранее стало известно, что Югра ужесточает контроль за мигрантами в ключевых сферах. Результаты масштабной работы в этом направлении за 2025 г. представили на профильном координационном совещании с участием губернатора и правоохранителей. Удалось на 13% сократить число иностранных граждан, поставленных на миграционный учёт. В два раза уменьшилось количество оформленных разрешений на временное проживание, на 34% снизилось число выданных видов на жительство. Кроме того, в четыре раза увеличилось число решений о лишении гражданства лиц, нарушивших закон.

Иностранцы в Югре совершали различные преступления. Например, нападали на полицейских или покупали своим детям аттестаты для поступления на бюджет. Были массовые выдворения мигрантов. В конце 2025 г. в округе с 22 до 27 пунктов расширили список видов деятельности, которым нельзя заниматься мигрантам.