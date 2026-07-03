03 Июля 2026
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Фото: Накануне.ru

Экс-главу Росавиации Александра Нерадько задержали по делу о мошенничестве

Силовики задержали бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько. Следствие обвиняет его в мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранители считают, что чиновник действовал не один, а в составе организованной преступной группы, пишет Mash.

Александр Нерадько руководил ведомством с 2009 по 2023 год. За это время эксперты и контролирующие органы не раз критиковали его работу. Главной претензией стало падение качества обучения пилотов: из-за низких стандартов подготовки власти аннулировали летные дипломы выпускников сразу двух вузов. Генеральная прокуратура несколько раз требовала уволить Нерадько с должности из-за различных нарушений.

Это задержание произошло вслед за арестом его бывшего заместителя Сергея Тимошенко. До работы в Росавиации Тимошенко занимал пост вице-губернатора Брянской области, где отвечал за строительную сферу. Следователи уже выяснили, что заместитель Нерадько брал взятки от бизнесменов.

По версии следствия, Тимошенко помогал предпринимателям получать выгодные государственные контракты на строительство и ремонт больниц и школ. За такое покровительство чиновник получил от коммерсантов более 4 млн рублей.н Теперь правоохранительные органы проверяют связь между этими коррупционными эпизодами и деятельностью самого Александра Нерадько на посту главы федерального агентства.

Гарнизонный военный суд отправил в СИЗО "Лефортово" генерал-майора Александра Дембицкого по делу о крупном мошенничестве в ЧВК "Ястреб". Следствие считает бывшего командира корпуса организатором схемы, из-за которой 89 военнослужащих лишились положенных выплат.

Теги: росавиация, мошенничество, глава


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