Чайковский городской суд лишил полномочий председателя городской думы Михаила Шубина

Чайковский городской суд лишил полномочий председателя думы Чайковского Михаила Шубина, сообщает Properm.

С иском в суд обратилась прокуратура. Ведомство потребовало лишить полномочий Шубина в связи с утратой доверия.



Причиной для обращения прокуратуры в суд стали принятые думой решения, касающиеся транспортного обслуживания населения Чайковского. Как считает прокуратура, депутат владеет транспортной компанией "Механика", обслуживающей автобусные маршруты в Чайковском. При принятии решений думы, связанных с регулированием рынка общественного транспорта, он не уведомил депутатов о существующем конфликте интересов.