Почти 8,5 тысячи мирных жителей России погибли от атак ВСУ с 2022 года

В результате атак ВСУ с февраля 2022 года погибли почти 8,5 тысяч мирных жителей России, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, почти 22,5 тысячи человек получили ранения.

От ударов дронов с апрель по июнь погиб 371 мирный житель России, ранения получили 2,3 тысячи человек, добавил Мирошник.

С февраля 2022 года от атак ВСУ погибли как минимум 264 ребенка. Еще как минимум 1336 несовершеннолетних пострадали.

"С 2014 года число пострадавших несовершеннолетних достигло 2218 детей: ранены 1845, погибли 373 ребенка. И этот маятник не останавливается", - приводит слова Мирошника РИА Новости.