Суд отправил в СИЗО генерала Дембицкого по делу о махинациях в ЧВК

235-й гарнизонный военный суд арестовал на два месяца генерал-майора Александра Дембицкого. Раньше он командовал 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа, а теперь находится в СИЗО "Лефортово". Пять источников РБК подтвердили это решение суда.

Следователи обвиняют генерала в крупном мошенничестве. По версии Главного военного следственного управления СКР, Дембицкий организовал преступную схему с выплатами в частной военной компании "Ястреб". От этих действий пострадали 89 российских военнослужащих. Уголовное дело возбудили еще в феврале 2025 года, но сам генерал на допросах вину не признает.

Параллельно с этим признательные показания дал глава ЧВК "Ястреб" Алексей Марущенко. Он заключил сделку со следствием и подтвердил, что обманывал добровольцев, которые хотели подписать контракты с Минобороны. Кроме мошенничества, Марущенко признался в похищениях и убийствах людей. Его дело рассмотрит Белгородский районный суд в особом порядке.

Следствие связывает действия руководителя ЧВК и высокопоставленного генерала в одну цепочку. Пока Марущенко признает вину и раскрывает детали преступлений, Дембицкий продолжает отрицать свою причастность к хищению денег. Сейчас правоохранители собирают доказательства того, как именно обвиняемые обманывали почти девять десятков бойцов, лишая их положенных выплат.

Ранее в Перми суд отправил бывшего депутата краевого Заксобрания Константина Окунева в колонию на семь лет за призывы к терроризму в интернете. Сотрудники ФСБ задержали его в аэропорту еще в октябре прошлого года из-за публикаций в Telegram-канале, где следствие обнаружило шесть постов с призывами к насилию против президента.