Минздрав опроверг слухи о скором закрытии больницы в Тавде
Слухи о планируемом закрытии больницы в Тавде и сокращении медперсонала не соответствуют действительности. Об сообщает пресс-служба областного минздрава.
"Официально заявляем: распространяемые в местных пабликах и социальных сетях слухи о якобы планируемом закрытии больницы в Тавде или сокращении ее персонала не соответствуют действительности и являются преднамеренной дезинформацией", - говорится в сообщении.
Там также добавили, что работа больницы продолжается в штатном режиме, а ее совершенствование находится под контролем министерства.
Об этом же заявил и замглавы свердловского минздрава Игорь Пушкарев напрямую сотрудникам Тавдинской ЦРБ во время встречи с персоналом в Тавде. На ней велось обсуждение наиболее острых вопросов: кадровое обеспечение, доступность узких специалистов и модернизация больничной инфраструктуры.