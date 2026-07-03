Минздрав опроверг слухи о скором закрытии больницы в Тавде

Слухи о планируемом закрытии больницы в Тавде и сокращении медперсонала не соответствуют действительности. Об сообщает пресс-служба областного минздрава.

"Официально заявляем: распространяемые в местных пабликах и социальных сетях слухи о якобы планируемом закрытии больницы в Тавде или сокращении ее персонала не соответствуют действительности и являются преднамеренной дезинформацией", - говорится в сообщении.

Там также добавили, что работа больницы продолжается в штатном режиме, а ее совершенствование находится под контролем министерства.

Об этом же заявил и замглавы свердловского минздрава Игорь Пушкарев напрямую сотрудникам Тавдинской ЦРБ во время встречи с персоналом в Тавде. На ней велось обсуждение наиболее острых вопросов: кадровое обеспечение, доступность узких специалистов и модернизация больничной инфраструктуры.