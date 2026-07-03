Вместимость укрытий в Березниках превышает население города на 48 тысяч мест

Вместимость укрытий в Березниках превышает население города на 48 тысяч мест, сообщает "Ъ-Прикамье".

Всего на территории города в многоквартирных домах имеется 213 заглубленных и подземных помещений общей площадью более 108 тыс. кв. м. В них могут укрыться 181,2 тыс. человек.

В постановлении отмечается, что расчет нормы площади на одного человека производился на основе методических рекомендаций МЧС, эта площадь составляет 0,6 кв. м. на одного укрываемого. Так, например, в укрытиях площадью 300 кв. м. могут максимально разместиться до 583 человек, в помещениях 1300 кв.м. — до 2167 человек. Администрация рекомендует населению "использовать заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства, находящиеся в радиусе не более 1 тыс. м от места нахождения укрываемого".

Стоит отметить, что ранее власти Перми, Соликамска и Губахи опубликовали интерактивные карты заглубленных помещений для укрытия. В Перми таких помещений насчитывается 1390, их список будет пополняться.