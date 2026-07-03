03 Июля 2026
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Экономика В России
Фото: Пресс-служба ОАО &quot;Компания Усть-Луга&quot;

Российские нефтяники почти прекратили экспорт дизеля: мировому рынку грозит дефицит

Российские нефтяники практически остановили морской экспорт дизеля, хотя официального запрета на это нет.

По данным РБК и Центра ценовых индексов, в конце июня отгрузки через порты упали на 40% - до 27 тысяч тонн в сутки. Топливо уходило только из Усть-Луги, а в целом за июнь экспорт сократился вдвое. Аналитики Argus предупреждают: исчезновение российских объемов на фоне забастовок в Европе и жары создаст серьезный дефицит в Африке, Азии и Латинской Америке.

Эксперты компаний Kept и Института энергетики и финансов считают, что ситуация подстегнет мировые цены. Если страны Юга лишатся российского дизеля, они начнут конкурировать за альтернативных поставщиков, что затронет и Европу. Дефицит может продлиться до конца сентября. При этом специалисты называют формальный запрет на экспорт излишним, так как нефтяники уже перенаправили потоки на внутренний рынок.

Внутри России перебои с поставками привели к ограничениям в 30 регионах. "Роснефть" в Воронежской и соседних областях выдает не более 30 литров на авто, лимиты действуют и в Татарстане. Чтобы наполнить рынок, правительство разрешило продавать бензин стандарта "Евро-3". Владимир Путин сообщил, что заводы работают на максимуме: сроки ремонтов сократили, а к производству привлекли даже малые предприятия.

Сообщалось, что в Анапе на заправках появились специальные отряды из полицейских, казаков и общественников, которые регулируют очереди и следят за порядком. Добровольцы направляют поток машин и контролируют, чтобы водители не заливали топливо в канистры.

Теги: нефть, цена, доллар


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