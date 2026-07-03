В Краснодаре задержали нелегальных продавцов бензина

Двое жителей Ростовской области задержаны в Краснодаре при перевозке 1 тысячи литров бензина АИ‑95, которые они планировали перепродать по завышенной стоимости. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Задержанным - 21 год и 22 года. Они перевозили топливо в арендованном автомобиле без каких-либо опознавательных знаков, уточнили в ведомстве.

Предварительно установлено, что в мессенджере молодые люди нашли оптового заказчика из Краснодара, после чего на АЗС в Ростове‑на‑Дону приобрели бензин. Перепродать его они планировали уже дороже. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Ведется проверка.