В Анапе на АЗС дежурят казаки, полиция и добровольцы из спортивных организаций

В Анапе на заправках начали дежурить добровольные отряды "регулировщиков" из числа "представителей администрации, полиции, казачества и спортивных и общественных организаций". Казаки направляют потоки машин и следят, чтобы никто не заправлялся в канистры.

"Если еще вчера водители проводили здесь долгие часты, то сегодня время ожидания сократилось до минимума. И все это благодаря грамотным действиям добровольных помощников. <…> Казаки и добровольцы вызвались помочь, чтобы снять психологическое напряжение с автовладельцев", - говорится в сообщении администрации города.

На утро 3 июля в городе-курорте работали 17 АЗС, на 13 из них был АИ-95. "На 8 АЗС по решению собственников введены ограничения – топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта. На 14 АЗС есть ограничения по отпуску топлива в баки по литражу (92, 95 - по 20 литров, ДТ - по 30 литров). На всех АЗС ограничен отпуск топлива в канистры и другие емкости", - предупредили в администрации.