03 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

В канцелярии Навроцкого западноукраинские области назвали Малопольшей

Представитель канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий назвал западноукраинские области "Малопольшей". Так он прокомментировал принятие Киевом закона о "национальном пантеоне", куда должны войти бандеровцы и прочие украинские нацисты.
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Богуцкий сказал, что он, как и почти все поляки, возмущен и оскорблен этим антипольским шагом киевского режима. Там прекрасно знали, какую реакцию это вызовет в Польше, но пошли на это. Хотя это внутреннее дело Украины, у Польши есть полное право давать этому свою оценку.

"По моему мнению, а также по мнению президента Кароля Навроцкого и, я уверен, большинства поляков, прославление Бандеры и людей, ответственных за преступления на Волыни и в так называемой Восточной Малопольше, не ведет ни к западному миру, ни к общим европейским или трансатлантическим ценностям", - заявил Богуцкий.

Восточная Малопольша - это название территории Львовского, Тарнопольского и Станиславовского воеводств Польши в 1920-1930-х, охватывающей нынешние Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области. Также в Польше используется название "Восточные кресы", обозначающее более обширные земли на западе Украины, Белоруссии и Литвы, что с польского переводится как "восточные окраины".

После лишения Зеленского высшей польской госнаграды - ордена Белого орла - на Украине и в Польше произошел массовый возврат наград другой страны.

Теги: украина, польша


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