Более двух тысяч человек скончались во Франции из-за аномальной жары

Во Франции 2025 человек умерли из-за аномальной жары, сообщила глава Минздрава Стефани Рист.

По ее словам, это данные за неделю с 22 по 28 июня. При этом итоговое количество смертей может измениться. Рист отметила, что информация основана на лишь на 60% всех свидетельств погибших, пишет РИА Новости.

Накануне покупатели в магазине в пригороде Парижа устроили драку за кондиционеры и вентиляторы в преддверии очередной волны аномальной жары, сообщал телеканал BFMTV.

В середине июня температура во многих европейских регионах поднялась выше 40 градусов. Франция, Великобритания, Нидерланды и Италия ввели максимальный красный уровень опасности. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал тепловой стресс "тихим убийцей" и пояснил, что европейские дома, офисы и школы просто не приспособлены к такой погоде.