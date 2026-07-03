Премьер-министра Армении Пашиняна ждут на "Иннопроме" в Екатеринбурге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен посетить Екатеринбург уже на следующей неделе. Его имя появилось в списке приглашенных спикеров промышленной выставки "Иннопром", которая пройдет в уральской столице с 6 по 9 июля. Визит Пашиняна запланирован на 6 июля.

Главная тема выставки 2026 года — "Индустрия 360: производство без границ". Она подразумевает формирование инновационных и человекоориентированных производственных систем, где автоматизация и искусственный интеллект создают базу для гибких производственных цепочек.

Страна-партнер выставки— Республика Индонезия. Ее национальная экспозиция займет более 1,5 тыс. кв.м. Также участие с национальными стендами подтвердили Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Отметим, что в начале июня Пашинян на встрече с избирателями заявил, что в случае своего переизбрания на парламентских выборах он посетит Россию и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако в конце прошлого месяца помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что до сих пор нет никакой конкретной информации по возможному визиту премьер-министра в Россию.

До этого посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций. Причиной в МИД РФ назвали "шаги армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящие ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС".