В российские суды могут пустить работать студентов

В российских судах могут начать работать студенты. Такой законопроект разработал Верховный суд РФ.

Суть предложения в том, что после половины обучения по юридической специальности студенты получат право занимать госдолжности в судебной системе. Они могу трудоустраиваться на позиции секретарей суда и консультантов. Эти должности требуют высокой отдачи, но оплачиваются низко, сообщает "Адвокатская газета".

"В условиях высокой загруженности и относительно низкой оплаты труда обеспечение стабильности кадрового состава в аппаратах судов становится первоочередной задачей", - говорится в пояснительной записке.

То есть власти признают, что ради экономии денег нужно пойти на снижение требований к квалификации работников. Ранее то же самое было проделано в образовании. В школах могут подрабатывать студенты.

Адвокат, доктор права ВШЭ Вячеслав Плахотнюк считает, что эта инициатива говорит о глубоком кадровом кризисе в судебной системе. И система "рискует получить судей, не имеющих практического опыта работы... и смотрящих на процесс исключительно через призму минимизации заполнения отчетности". По его словам, это только усилит деградацию судебной системы.