В Госавтоинспекции Екатеринбурга впервые заложили капсулу времени

В здании Госавтоинспекции Екатеринбурга заложили капсулу времени. Это произошло в день 90-летия ведомства.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды городской ГАИ, сперва был открыт восстановленный постамент с легендарным патрульным автомобилем ГАЗ-24 "Волга", который в 1970-1990-е годы нес свою службу на улицах Свердловска. А кульминацией мероприятия стала закладка капсулы времени, которую поместили в основание отдела.

В Госавтоинспекции отметили, что это было сделано впервые в истории подразделения. Внутрь капсулы положили послание для сотрудников, которым предстоит работать здесь через 10 лет.

Также в нее вошли памятные фотографии личного состава и письменные обращения действующих инспекторов к своим коллегам. Вскрыть капсулу решено 3 июля 2036 года, когда Госавтоинспекция будет отмечать свое 100-летие.