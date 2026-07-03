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Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции г. Екатеринбурга

В Госавтоинспекции Екатеринбурга впервые заложили капсулу времени

В здании Госавтоинспекции Екатеринбурга заложили капсулу времени. Это произошло в день 90-летия ведомства.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды городской ГАИ, сперва был открыт восстановленный постамент с легендарным патрульным автомобилем ГАЗ-24 "Волга", который в 1970-1990-е годы нес свою службу на улицах Свердловска. А кульминацией мероприятия стала закладка капсулы времени, которую поместили в основание отдела.

Патрульный автомобиль ГАЗ-24 (Волга) Госавтоинспекции Свердловска у здания ГАИ на Степана Разина(2026)|Фото: Накануне.RU

В Госавтоинспекции отметили, что это было сделано впервые в истории подразделения. Внутрь капсулы положили послание для сотрудников, которым предстоит работать здесь через 10 лет.

Капсула времени в здании Госавтоинспекции в Екатеринбурге(2026)|Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции г. Екатеринбурга

Также в нее вошли памятные фотографии личного состава и письменные обращения действующих инспекторов к своим коллегам. Вскрыть капсулу решено 3 июля 2036 года, когда Госавтоинспекция будет отмечать свое 100-летие.

Теги: капсула времени, Госавтоинспекция, послание, Екатеринбург


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