В Курской области на мине подорвалась машина с сотрудниками администрации района

В Курской области на мине подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского района, ранен глава района Владимир Ковальчук – его госпитализировали с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями ног. ЧП произошло в центре Рыльска.

"За рулём автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Прямо сейчас он на операции в Рыльской ЦРБ. После обоих пострадавших доставим в Курскую областную больницу", - сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Ещё два человека: начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС — стояли на крыльце здания. От взрывной волны получили акубаротравму и слепые осколочные ранения рук и ног. Везём их также в Рыльскую больницу. При необходимости отправим в Курск", - добавил глава области.

По словам Хинштейна, на месте взрыва сейчас работают саперы.