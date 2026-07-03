Террористы "Артподготовки"* планировали подорвать поезд с продукцией ВПК

Участники организации "Артподготовка"* планировали сбросить самодельное взрывное устройство на передвигавшийся по мосту в Оренбургской области поезд с продукцией для военно-промышленного комплекса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Главой группы из восьми злоумышленников является Вячеслав Мальцев**. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Два сотрудника компании РЖД Юрий Мартьянов и Алексей Демченко, входившие в состав группировки, предоставили данные о получении доступа к уязвимости объектов железнодорожной инфраструктуры на требуемом террористам участке в Оренбургской области. Сама подготовка к преступлению велась с апреля по июнь 2024 года.

Как сообщали в ФСБ, в июле 2017 года в отношении Мальцева** было возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 280 УК России ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Опасаясь возможного ареста, он скрылся за рубежом и продолжил в Интернете "пропаганду насильственных действий". По данным ведомства, оставшиеся в России активисты "Артподготовки" в ряде городов страны сформировали группы для "проведения резонансных экстремистских акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки".

* признана экстремистской и террористической и запрещена в России

**признан иноагентом, внесен в РФ в перечень террористов