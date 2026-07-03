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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске отменено взыскание с потерпевших выплаты семье виновника ДТП

Челябинский областной суд отменил выплату компенсации семье виновника ДТП, в котором погиб ребёнок. Таков результат рассмотрения апелляционной жалобы Ксении Кондратовой. Ранее она признана потерпевшей в аварии, в результате которой погибла её 11-летняя дочь.

Трагедия случилась 22 октября 2020 г. Тогда столкнулись машины, которыми управляли Олег Каширин и Ксения Кондратова. Пострадали пассажиры обоих автомобилей: дочь Кондратовой погибла, дочь Каширина получила травмы. Позже суд признал Каширина виновником случившегося. С него в пользу родственников погибшей взыскана компенсация в 2,2 млн руб.

Супруга виновника, Гульнара, в интересах дочери обратилась в Калининский райсуд Челябинска. Она требовала взыскать с Кондратовой компенсацию морального вреда в 1,1 млн руб. Обосновала она иск тем, что ребёнок пострадал в том числе по вине ответчицы. Суд иск удовлетворил, взыскав 350 тыс. руб.

Челябинский облсуд согласился с Кондратовой в том, что речь в этом случае идёт о злоупотреблении Кашириными правом на судебную защиту. Вышестоящая инстанция отменила решение суда первой инстанции, произвела поворот его исполнения, взыскав с Кашириной в пользу Кондратовой перечисленные 350 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.

Теги: Олег Каширин, Ксения Кондратова, Гульнара Кондратова, суд, апелляция


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