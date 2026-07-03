03 Июля 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге врач за взятку сделал "операцию" призывнику, чтобы помочь откосить от армии

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор врачу ГАУЗ СО "ЦГКБ № 24" Федору Звереву, признав виновным в получении взятки в значительном размере за незаконные действия.

Установлено, что в декабре 2025 года к Звереву обратился знакомый, попросив помочь "откосить" одному призывнику от военной службы. Для этого врачу было необходимо провести парню хирургическое вмешательство. Зверев согласился, взяв за свои услуги 40 тыс. рублей.

25 декабря посредник вместе с призывником приехали в приемный покой на пер. Рижский, 16. Врач, не имея на то медицинских показаний, провел оперативное вмешательство, наложил швы и оформил фиктивную медицинскую документацию, якобы операция была полностью обоснована состоянием "больного".

Суд признал Зверева виновным и назначил наказание в виде трех лет исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд применил дополнительное наказание – лишение права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в учреждениях и органах здравоохранения, сроком на два года.

Подсудимый был взят под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора. Судебное решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Свердловском областном суде.

Отметим, что ранее судом уже были вынесены приговоры в отношении двоих людей, признанных виновными в посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Изначально призывник, чтобы избежать армии, вышел на одного, которому передал 675 тыс. рублей. Тот оставил 505 тыс. себе и договорился с травматологом-ортопедом, а 170 передал другому посреднику, который и выделил врачу 40 тыс. за "операцию".

Оба посредника получили по пять лет колонии общего режима. В настоящее время в производстве Чкаловского районного суда остается уголовное дело в отношении непосредственно призывника, которому инкриминируется соучастие в противоправной схеме.

Теги: Екатеринбург, армия, призывник, хирург, взятка, суд


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