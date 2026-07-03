В Новороссийске и Геленджике отключилось водоснабжение

В Новороссийске и Геленджике 3 июля водоснабжение будет отключено почти весь день – воду подадут рано утром и вечером на два часа, сообщает муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

ЧП произошло ночью – из-за провала напряжения в электросетях в станице Троицкой "произошло самопроизвольное отключение из работы части электронасосов в скважинах на НС-1".

"Подача воды в городе Новороссийске 03.07.2026 будет осуществляться с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 20:00 до стабилизации ситуации. Подвоз воды автоцистернами будет организован по заявкам жителей. По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем аварийная ситуация не прогнозируется", - говорится в сообщении МЦУ.