В Екатеринбурге пятеро подростков осуждены за теракт

В Екатеринбурге суд вынес приговор по уголовному делу о теракте. Устроивших его подростков отправили в колонию.

Читайте также: В Екатеринбурге задержали курганца за призывы к терроризму

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, на скамье подсудимых оказались пятеро юных жителей Красноуральска Свердловской области. Как было установлено, в июле 2024 года подростки по поручению неизвестного за 30 тысяч рублей подожгли в городе вышку сотовой связи. В результате было уничтожено оборудование стоимостью более 300 тысяч рублей.

Через несколько дней четверо из них попытались поджечь локомотив на подъездных путях одного из местных предприятий. Однако юных террористов задержали силовики.

Центральный окружной военный суд признал всех виновными по статьям УК РФ "Теракт" и "Покушение на теракт". Одному из фигурантов назначено 8,5 лет, другому 6 лет, а остальным трем – по 8 лет лишения свободы.

Отбывать сроки трое осужденных будут в воспитательной колонии. Еще двое, достигшие совершеннолетия – в колонии общего режима. Как добавили в прокуратуре, полученные за теракт деньги конфискованы в доход государства.