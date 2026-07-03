Участников и гостей "Парада семьи" в Тюмени ждут интересные творческие мастер-классы, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Тюменская область присоединится к Всероссийскому Параду семьи. Акция пройдет в областной столице на набережной Туры 8 июля 2026 года в День семьи, любви и верности.



Участников и гостей парада ждут творческие мастер-классы и другие активности: Создание семейного герба по мотивам гербов известных тюменских купцов; Открытка "Февронька" с ромашками; Оберег "Кукла счастья"; Роспись ложки и подноса; Брелок с собственным дизайном; Оригами "Волшебная коробочка"; Изготовление сувениров из бисера и воздушного пластилина; Аквагрим и блеск-тату.



Гостей будут ждать настольные игры – фанты, кубики, русское лото, домино, а также "Самоварня у Пани и Пряни" с чаепитием и народными поговорками и книжная палатка "Изба-читальня".



Зарегистрироваться для участия во Всероссийском Параде семьи можно по ссылке. Кроме того, в рамках акции состоятся парад колясок (регистрация) и семейный забег "Летящие сказки".



Отметим, что День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля. Праздник приурочен к дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые издавна почитаются православной церковью как покровители супружества и семейного счастья.