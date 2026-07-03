Новый учебник истории: как изменились трактовки внешней политики

Власти опубликовали новую редакцию единого учебника истории для старшеклассников на платформе "Моя школа". Референт управления президента Владислав Кононов сообщил, что это плановое обновление. РБК сравнил версию 2026 года с предыдущим изданием и нашел важные перемены в описании отношений России и Запада.

В последней главе авторы заменили прямые обвинения в адрес США на термин "коллективный Запад". Теперь учебник пишет, что именно Запад, а не только Вашингтон, оказывает давление на Россию и использовал Грузию в своих интересах. Из текста исчезли упоминания о совете "Россия-НАТО" и жесткие фразы о том, что США применяли "военно-террористические методы" в Ираке и Сирии ради прибыли корпораций. Также составители убрали тезис о желании американцев "воевать до последнего украинца".

Книга пополнилась событиями последних месяцев. В раздел о переговорах с Украиной добавили информацию о визите Бориса Джонсона в Киев. По версии авторов, именно он и представители США заставили украинскую сторону прервать диалог. В учебнике также отметили роль Дональда Трампа: он заявлял, что не допустил бы конфликта. В текст включили описание трехчасовой встречи Путина и Трампа в Анкоридже, назвав ее результативной.

В учебник вошли актуальные данные о внутренней жизни страны. Теперь там есть информация о рекордно высокой явке на выборах президента в 2024 году, создании фонда "Защитники Отечества" и программе "Время героев". Авторы добавили факты о теракте в "Крокус Сити Холле", убийствах Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также о попытке прорыва ВСУ к Курской АЭС.

Список героев в новой версии тоже изменился. В него включили Артура Орлова и Владислава Головина, но при этом убрали упоминание Апти Алаудинова и чеченского отряда "Ахмат". Владислав Кононов пояснил, что это обычная правка, которая продлевает историю до 2025 года. Кроме того, в конце параграфов теперь стоят QR-коды не на фильмы, а на единый образовательный ресурс.

Ранее Минпросвещения решило вводить предмет "Духовно-нравственная культура России" поэтапно: с сентября 2026 года уроки начнутся только у пятиклассников, а в шестых и седьмых классах дисциплина появится на год позже. Такое решение позволит детям изучать программу последовательно, переходя от простых тем к сложным.