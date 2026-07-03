В Новороссийске на АЗС закончился бензин

В Новороссийске на заправках закончился бензин, об этом сообщает муниципальный центр управления (МЦУ) города.

"Уважаемые новороссийцы, на данный момент бензин на автозаправочных станциях отсутствует. Заправка осуществляется только по топливным картам. Дизельное топливо в ограниченном количестве доступно на восьми заправочных станциях", - говорится в сообщении МЦУ.

Гражданам предлагают следить за появлением топлива на онлайн-карте АЗС, но некоторые пользователи жалуются в комментариях, что информация в сервисе обновляется не оперативно, из-за чего люди теряют в очередях по три часа, а заправиться все равно не могут.