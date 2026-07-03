СМИ: Польша решила утилизировать МиГ-29, но не передавать их Украине

Польша приняла окончательное решение не передавать Украине свои старые истребители МиГ-29, а просто утилизировать их. Об этом сообщает Reuters.

Польские МиГ-29, которые изначально предполагалось направить Киеву в обмен на украинские беспилотные технологии, будут постепенно выводиться из эксплуатации. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что, хотя Киев первоначально согласился на обмен, впоследствии он не выполнил достигнутых договоренностей. И если Украина, воюя с Россией, находит возможность продавать беспилотники Кувейту и получать от этого доход, то ей это все не так уж и нужно.

На вопрос о причинах отказа Украины от сделки по МиГам, Косиняк-Камыш ответил, что по внутриполитическим соображениям "Киев отдает приоритет историческим спорам с Польшей". Зеленский решил поднять свой рейтинг на конфликте с Польшей и представить себя как защитника национальной памяти.

Обострение отношений Украины с Польшей началось после публичного прославления бандеровцев Зеленским, который начал их перезахоронение и присвоил одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Военные самолеты МиГ-29 служат в польских ВВС с 1989 года и будут поэтапно списываться как непригодные, но Украина их не получит, заключает агентство.