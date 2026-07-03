США могут запретить въезд беременным

В администрации президента США Дональда Трампа рассматривают введение запрета на въезд для беременных иностранок, чтобы прекратить "родильный туризм". Об этом пишет The Telegraph.

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Это связано с тем, что многие в мире хотят получить американское гражданство и на поздних сроках беременности приезжают в США, чтобы родить там ребенка, который по факту рождения становится американцем, отмечает советник Трампа Стив Миллер. Так иностранцы получают доступ ко всем социальным пособиям на всю оставшуюся жизнь. А глава Министерства внутренней безопасности Марквейн Маллин указывает на риски для безопасности США.

Министерство юстиции США уделит приоритетное внимание расследованию схем "родильного туризма", чтобы защитить институт американского гражданства, заявила пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон. Но как это сделать, если 14-я поправка четко гарантирует гражданство по факту рождения в США?

По оценкам, в США у иностранок ежегодно рождается более 800 тыс. детей, из них у нелегальных мигрантов более 200 тыс. Всего в стране рождается около 3,5 млн детей. То есть нелегальные мигранты дают более 5% рождаемости страны, которая и так неуклонно снижается.