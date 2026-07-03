03 Июля 2026
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Эксперт ВТБ на Финансовом конгрессе Банка России обозначил ключевые условия для развития обмена данными между банками

Заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов перечислил пять основных инфраструктурных и законодательных решений, которые необходимы для масштабирования Open API в России. Об этом он рассказал на Финансовом конгрессе Банка России.

Open API — это технология для быстрого и безопасного обмена данными между разными компаниями. Для внедрения этого инструмента в финансовой сфере Банк России разработал концепцию, согласно которой Open API будут использоваться на банковском, страховом, брокерском и микрофинансовом рынках. Банки, в том числе ВТБ, разрабатывают и тестируют эту технологию на площадке Ассоциации ФинТех (АФТ).

Законодательная база.

ВТБ ожидает, что регуляторная база в этой сфере появится в 2027 году. По мере ее формирования число банков-партнеров может увеличиться, в том числе за счет присоединения к обмену данными с ВТБ системно значимых кредитных организаций.

Стандарты обмена данными.

В настоящее время ЦБ разработал 14 стандартов, но необходимо проработать еще ряд стандартов по ключевому функционалу для юридических лиц.

Равноудаленный независимый оператор.

По мере масштабирования Open API ключевым условием доверия участников рынка становится наличие независимого арбитра. Единый оператор способен обеспечить прозрачность процессов и снизить инфраструктурные издержки — при условии, что правила взаимодействия будут едиными и обязательными для всех.

Платформа коммерческих согласий.

Участникам рынка предстоит выработать единый подход к тому, чтобы данные клиентов, обсуживающихся сразу в нескольких банках, становились доступны только при наличии их согласия. Для этого требуется отдельная платформа, предусматривающая корректные процедуры как получения, так и отзыва согласий.

Базовые минимальные стандартизированные процессы подключения.

Такие процессы должны быть созданы на базе Банка России или равноудаленной площадки, например, Ассоциации ФинТех (АФТ).

Безбогов также призвал все банки вовлечься в процесс разработки и пилотирования стандартов Open API, в первую очередь для юридических лиц. «Технология Open API особенно актуальная для бизнеса, а стандарты необходимы для запуска этого функционала как для крупных компаний, так и для представителей малого и среднего бизнеса», - объяснил Безбогов.

ВТБ одним из первых российских банков начал тестирование сервисов открытого банкинга для бизнеса в 2024 году и является лидером рынка по развитию этой технологии. В банке создан сервис «Мультибанк», к которому уже присоединились Сбербанк и Альфа-Банк, а до конца 3 квартала 2026 года планируется запустить обмен информацией с Газпромбанком. В дальнейшем список подключенных банков продолжит расширяться.

На первом этапе сервис позволяет клиентам в приложении одного банка просматривать информацию о счетах разных кредитных организаций и получать выписки по ним. Появление новых стандартов и законодательной базы расширит функционал «Мультибанка», в результате чего клиенты смогут полноценно управлять счетами разных кредитных организаций в одном интерфейсе.

Также ВТБ совместно с АФТ регулярно проводит встречи по развитию открытого банкинга для участников рынка в формате круглых столов и свободных дискуссий. Следующая встреча планируется в сентябре.

Теги: втб, банки, обмен данными, финансовая сфера


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