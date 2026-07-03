Для тушения пожаров на Ямале привлекли десантников Свердловской и Тюменской областей

К тушению лесных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе присоединилось 195 парашютистов и десантников Авиалесоохраны Свердловской, Тюменской, Архангельской областей и Республики Коми. Как сообщает пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны, сейчас общая численность группировки пожаротушения превышает 500 человек.

Только 1 июля в регионе было зарегистрировано 50 новых грозовых пожаров в пяти муниципалитетах. Большинство, а именно 37 новых очагов фиксируется на юго-востоке Ямала - в наиболее огнеопасном в течение июня Красноселькупском. По последним данным в регионе действует 42 пожара на площади 11 тыс. 391 га.

"Дорог в районах тушения пожаров нет. Прокладка минерализованных полос идет вручную с помощью лопат и топоров-мотыг. Прямое тушение огня на кромках также идет вручную с помощью ранцевых лесных огнетушителей", - сообщают в пресс-службе.

Для доставки и переброски сил и средств на тушение задействовали 12 вертолетов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки работают шесть самолетов. Специалисты Авиалесоохраны отмечают высокоинтенсивные пожары, причиной возникновения которых стали очень жаркий и засушливый июнь и отсутствие осадков в Красноселькупском и соседними с ним пожароопасными муниципалитетами на протяжении свыше трех недель.

При этом, прошедшие 1 июля локальные дожди кардинального влияния на снижение пожарной опасности не оказали.

Напомним, что только в течение июня в Ямало-Ненецком автономном округе в пяти муниципалитетах юга и юго-востока региона ликвидированы 178 пожаров, все - труднодоступные и удаленные.