В Свердловский облсуд поступили апелляции на приговор экс-журналисту Аллаярову

В Свердловский областной суд поступили апелляционные жалобы на приговор бывшему журналисту Денису Аллаярову.

В апреле Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал его виновным в даче взяток своему дяде-полицейскому Андрею Карпову за предоставление оперативных сводок. Бывшего свердловского редактора издания Ура.ру отправили в колонию общего режима на пять лет. Также суд назначил экс-сотруднику СМИ штраф в 1,2 млн рублей и запретил заниматься журналистской деятельностью в течение четырех лет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, поступили апелляции от самого Дениса Аллаярова, его адвоката, а также апелляционное представление прокурора на приговор. О дате и времени их рассмотрения будет сообщено дополнительно.

Напомним, на одном из последних заседаний Аллаяров все же признал вину в даче взяток своему дяде. До этого журналист все отрицал, называл случившееся "провокацией" и утверждал, что "выполнял свою работу".