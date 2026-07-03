СМИ: Подозреваемой по делу о взрыве в Монако оказалась украинка

Подозреваемой по делу о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако стала его соотечественница, передает France Info.

По данным телеканала, женщине около 30 лет, она проживает в Германии. После преступления она направилась во французскую коммуну Босолей, а затем со своими сообщниками уехала в Италию.

Ранее газета Figaro также сообщала, что пакет со взрывчаткой могла подбросить женщина, что подтвердил и источник телеканала. Журналисты ознакомились со служебной запиской полиции, в которой говорится, что злоумышленник мог намеренно пытаться выдать себя за мужчину.

Покушение на Ермолаева произошло в подъезде его дома в Монако. Пострадал он, его гражданская жена (она до сих пор в крайне тяжелом состоянии) и их 13-летний сын. Ранее во французской прессе появились новые версии о причинах покушения.