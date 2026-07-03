КПРФ обратилась в Минцифры с призывом отменить блокировку Telegram из-за ее "неэффективности"

Фракция КПРФ в Госдуме направила главе Минцифры России Максуду Шадаеву письменное обращение с просьбой "предоставить информацию" по эффекту и целесообразности замедления и блокировки иностранных мессенджеров, в том числе Telegram, пишет "Газета.Ru". Депутаты выражают сомнение в реальной пользе блокировки, указывая на проблемы и неудобства, которые законопослушные граждане вынуждены терпеть ежедневно.

"Количество преступлений с использованием мессенджеров не падает, мошенники как звонили людям, так и звонят из-за границы, где как раз ничего не блокируется, о чем люди постоянно пишут в сети. Связь в "прифронтовых регионах" стала хуже. Push-уведомления о ракетной опасности или угрозе БПЛА больше не приходят, что ставит вопрос о повышении надежности системы оповещения в критический момент и что особенно актуально для приграничных территорий. Про неудобства для бизнеса уже и не говорим", - комментирует инициативу представитель коммунистов, депутат Владимир Исаков.

Также парламентарии отмечают, что на блокировку Telegram тратятся десятки миллиардов бюджетных рублей. "Люди ждут адекватных решений, отмены запретов и никому не нужных и неполезных блокировок", - добавил Исаков.

В своем обращении представители КПРФ просят рассмотреть возможность отмены блокировок, если заявленные цели все равно не достигнуты.

Ранее парламентское большинство в Госдуме отклонило предложение коммунистов запросить у Роскомнадзора и Минцифры информацию об эффективности блокировки Telegram.

Большие сомнения в эффективности того, на что власти тратят огромные бюджетные деньги, выражают и представители IT-бизнеса. Так, президент группы компаний InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская посоветовала Роскомнадзору оценить реальную эффективность блокировок и доложить об этом "вышестоящим органам".

"Мы же видим, что ТСПУ работает всё хуже, блокировки результата не достигают. Вся страна поднимет руки, если спросить, есть ли у них доступ в Телеграм или к другим заблокированным ресурсам. Эскалация — вплоть до ковровой блокировки протоколов и сколько-нибудь подозрительного трафика — ухудшает связность сетей в стране. А исполнитель продолжает делать всё то же самое, не взирая на негодный результат", - констатирует предпринимательница.