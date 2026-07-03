Зеленский обвинил Запад в затягивании поставок ракет

Киевский режим испытывает острую нехватку ракет и активно работает над их получением, но своевременность поставок от западных стран такова, что рассчитывать на них едва ли можно. На это посетовал Зеленский.

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Он привел пример Норвегии, которая обещала профинансировать 200 ракет, но до сих пор не поставила ни одной. И он будет добиваться обсуждения проекта общеевропейской системы ПВО, в которой Украина будет играть важную роль. Так он планирует повысить свою значимость для Европы, которая будет вынуждена давать ему ракеты. Зеленский считает, что тема ПВО должна стать ключевым результатом саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля.

О проблемах с обеспечением украинских систем ПВО ракетами западные СМИ пишут давно. Новый призыв связан, вероятно, с массированным ударом ВС РФ по объектам ВПК и ТЭК в Киеве в ночь на 2 июля. Ранее Зеленский обращался к США с просьбой о лицензии на производство ракет Patriot. А недавно Украина подписала с Германией контракт на 600 таких ракет. Но для этого нужно разрешение США.

Накануне минобороны Украины призвало страны Запада срочно передать ракеты к зенитным комплексам Patriot. Там насчитали почти 500 ударных беспилотников и 77 ракет, которые выпустили ВС РФ. Их крайне сложно сбивать без ракет для американских Patriot. Письма направлены почти в 40 стран.

"Украине критически требуются дополнительные ракеты к системам Patriot", - говорится в обращении.