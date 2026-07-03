Бывшего депутата заксобрания Прикамья приговорили к семи годам лишения свободы за шесть постов

В Перми вынесен приговор экс-депутату Законодательного собрания края Константину Окуневу, сообщает "Ъ-Прикамье".

Он приговорен к семи годам лишения свободы за публичные призывы к террористической деятельности в интернете. Окунев был администратором Telegram-канала, в котором разместил шесть постов с призывами к насилию в отношении главы государства. Решение о возможности обжалования приговора будет принято после изучения мотивировочной части приговора.

Константин Окунев был задержан в аэропорту Перми сотрудниками ФСБ 29 октября прошлого года в рамках расследования уголовного дела о призывах к террористической деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). На следующий день суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Позже стало известно, что Окуневу инкриминируется написание и публикация в подконтрольном ему Telegram-канале текстов с призывами к насилию в отношении главы государства. Следствие насчитало шесть таких эпизодов. Факт их террористической направленности, по мнению следствия и гособвинения, подтверждается выводами экспертизы. После возбуждения уголовного дела Росфинмониторинг внес Константина Окунева в реестр экстремистов и террористов.

Сам Константин Окунев в ходе первоначальных следственных действий не подтверждал, что является администратором Telegram-канала и отказался от дачи показаний. Затем он признал факт авторства постов и факт размещения спорных постов. В то же время фигурант говорил о том, что эти действия не образуют состав преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ. Свои тексты Константин Окунев назвал ироничными. Еще на стадии предварительного следствия в отношении обвиняемого была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая признала его вменяемым.

Уголовное дело в отношении Окунева было направлено в Первый Западный окружной военный суд (Санкт-Петербург). Там было проведено лишь предварительное заседание по делу, где было решено, что оно будет рассмотрено в Перми в рамках выездного заседания Западного окружного военного суда. Процесс было решено проводить в закрытом режиме. Судебные заседания заняли два дня. В ходе прений прокуратура предложила наказать Константина Окунева 10 годами лишения свободы в колонии общего режима. После дополнений председательствующий удалился в совещательную комнату на 20 минут, приговор — семь лет колонии строгого режима и запрет администрирования интернет-ресурсов на три года.