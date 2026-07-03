Игорь Седов принял участие в конференции регионального отделения партии "Единая Россия"

Вслед за федеральным Съездом «Единой России», где были определены кандидаты в депутаты Госдумы, на конференции Астраханского регионального отделения выдвинули партийцев на предстоящие выборы в областной парламент. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов.

Были утверждены кандидаты, которых партия поддержит в ходе избирательной кампании.

"Что важно — мы наблюдаем серьёзное обновление списков. На выборы идёт много молодых, талантливых людей. Вместе с опытными коллегами они сформируют новую, сильную команду для работы в Думе Астраханской области", - отметил Игорь Седов.

В списке — представители разных профессий и сфер деятельности: ветераны специальной военной операции, врачи, педагоги, аграрии, предприниматели, общественные деятели. Каждый из них уже прошёл предварительное голосование и получил поддержку избирателей.

"Но самая главная работа начинается именно сегодня. Она должна строиться совместно с жителями и для них — на улицах нашего города, в школах, больницах, на предприятиях. Мы должны слышать каждого и работать на результат", - подчеркнул Игорь Седов.