В пострадавшей от смерча Кушве признаны утраченными 28 домов

Власти Свердловской области приняли постановление, позволяющее решить жилищный вопрос жителям Кушвы, чьи дома уничтожил недавний ураган. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.

Как рассказал губернатор в своем канале, всего признаны утраченными 28 домов. Принятый документ устанавливает размер и порядок выплаты на приобретение или строительство жилья. Заявления на выплату будут приниматься до 1 декабря 2026 года, а срок использования целевых средств ограничен двумя годами.

"На сегодня в Кушве отремонтировано 69 домов. Завершаем восстановление электроснабжения – осталось подключить трех абонентов из 570. Полностью восстановлено газоснабжение в домах, где проживали люди", - сообщил Паслер.

Напомним, на этой неделе в пострадавшей от смерча Кушве начали подготовку к восстановлению городской больницы.