В Троицке экс-работники центра соцобслуживания наказаны за смерть воспитанника

В Троицке наказаны трое бывших сотрудников центра соцобслуживания. Причина – смерть воспитанника.

Вечером 7 июля 2022 г. дежурные сотрудники центра незаконно приковали к кровати одного из воспитанников. Позже у ребёнка началась рвота, он погиб от механической асфиксии.

Следствие установило прямую причинно-следственную связь между действиями сотрудников центра и смертью пострадавшего. Приговор – от шести до шести с половиной лет колонии общего режима, сообщает южноуральское управление СКР.