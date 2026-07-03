В Адыгее домашний примат убил пенсионерку

В Тахтамукайском районе Адыгеи произошла трагедия на территории частного дачного участка. Местная жительница в возрасте 84 лет решила покормить экзотических животных и открыла вольер. Женщина нарушила правила безопасности, и в этот момент агрессивный примат напал на нее. Обезьяна сильно искусала пенсионерке ноги, а затем переключилась на ее 39-летнего внука, который пытался помочь родственнице, пишет СК РФ по республике Адыгея.

Пожилая женщина потеряла слишком много крови и скончалась на месте еще до приезда врачей скорой помощи. Медики экстренно доставили пострадавшего мужчину в больницу с серьезными травмами. Как выяснили правоохранители, экзотические звери принадлежали внучке погибшей женщины. При этом владелица содержала животных в вольерах незаконно и не имела на них нужных документов.

Следственные органы уже отреагировали на случившееся и возбудили уголовное дело. Следователи квалифицируют инцидент как причинение смерти по неосторожности. Сейчас эксперты выясняют все обстоятельства, которые привели к нападению зверя на людей в жилом секторе. Специалисты проверяют, в каких условиях жили приматы и почему хозяйка допустила их незаконное нахождение на участке.