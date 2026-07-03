Правительство России разрешило выпуск и продажу топлива класса "Евро-3" до конца года

Правительство России разрешило оборот бензина "со скорректированными требованиями к содержанию серы" (класс "Евро-3") "для повышения надежности топливообеспечения" до конца года, об этом говорится в подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлении.

"Принятое решение позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива для удовлетворения существующего спроса", - прокомментировали решение в правительстве.

Постановление разрешает выпуск в обращение бензина с массовой долей серы не более 150 мг на кг. Для сравнения: у класса "Евро-5", который действовал до сих пор, массовая доля серы не должна превышать 10 мг на кг.

Смягчение требований к качеству топлива позволит нефтеперерабатывающим заводам, не имеющим оборудования для производства "Евро-5", подключиться к выпуску топлива и увеличить предложение на топливном рынке.

"Интерфакс" отмечает, что постановление содержит еще один пункт "для служебного пользования".

Ранее в СМИ появилась информация, что правительство рассматривает даже возможность возвращения к стандарту "Евро-2" – топливо такого качества запрещено к обороту в России с 2013 года.