Уралец накопил штрафов за нарушение ПДД на 6 миллионов рублей

Судебные приставы арестовали автомобиль уральца, накопившего долгов более чем на 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Свыше 1 млн рублей из общей суммы составляет налоговая задолженность, а остальное - штрафы за нарушения правил дорожного движения. Приставы установили местонахождение принадлежащего должнику автомобиля Jaguar, после чего арестовали его и передали на ответственное хранение специализированной организации.

Если должник не погасит задолженность в установленный законом срок, иномарка будет передана на оценку и последующую реализацию, а вырученные от продажи деньги направят на погашение имеющейся задолженности.